Asylwerber sollen in Gemeinden mithelfen

Für die ÖVP Vorarlberg ist klar, dass Menschen, die in Österreich Asyl beantragen, ihre Zeit bis zum Abschluss des Verfahrens möglichst sinnvoll nutzen sollen. ÖVP-Klubobmann Roland Frühstück regt deshalb eine Diskussion an, wie die Integration von Asylwerbern noch besser gestaltet werden kann. Vorstellen kann er sich, Geflüchtete zu gemeinnützigen Arbeiten in den Gemeinden zu verpflichten.