Mit ganzem Herzen Niederösterreich

„Was in der Welt passiert, können wir nicht bestimmen. Wie es mit Niederösterreich weitergeht, schon." Es hat ein Jahr begonnen, von dem heute noch keiner weiß, was es uns allen bringen wird. Politisch, wirtschaftlich - und sozial. In Europa, in Österreich - und gerade auch in Niederösterreich. Eines wissen wir schon jetzt: Am 29. Jänner entscheiden wir alle, wie es in unserem Land weitergehen wird. Wer in den nächsten 5 Jahren in unserem Land die Regierungsverantwortung trägt.