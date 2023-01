Estland-Stars bedauern Treffen mit Russen-Teamchef

Das bekannt gewordene Treffen der drei Fußballer und mehrerer weiterer ehemaliger Nationalspieler mit dem Russen Karpin hatte angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine für Aufregung gesorgt. Der Fan-Klub von Österreichs Gegner in der EM-Qualifikation verurteilte das Verhalten der Spieler, die auf einem Bild in sozialen Medien in geselliger Runde mit dem russischen Nationalcoach gezeigt wurden, als inakzeptabel. Auch die für Sport zuständige Kulturministerin Piret Hartman verurteilte die Zusammenkunft.