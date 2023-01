„Finanziert Scheinfirmen“: FPÖ geht auf Kocher los

Rechnungshof empfiehlt bessere Kontrollen

Schon im Oktober empfahl der Rechnungshof (RH) in einem Bericht bessere Kontrollen bei den staatlichen Hilfen für Betriebe, die ihre Mitarbeiter während der Corona-Pandemie 2020 und 2021 in Kurzarbeit schicken mussten. Die RH-Kritik, möglicher Missbrauch mit den an Unternehmen ausbezahlten Covid-19-Kurzarbeitshilfen sei kaum aufzudecken gewesen, konnte Kocher damals teilweise nachvollziehen. Er gab aber zu bedenken, man sei beim Ausbruch der Pandemie in Österreich im März 2020 unter erhöhtem Zeitdruck gestanden, um Unternehmen trotz Corona-bedingter Schließungen vor der Insolvenz zu retten und Arbeitsplätze zu erhalten. Unstimmigkeiten bei der Berechnung der Hilfsgelder habe man laut Kocher bereits mit Juni 2020 eingestellt gehabt, alle bekannten Missbrauchsfälle seien an die Behörden weitergeleitet worden.