Rechnungshofkritik an Corona-Vergaben im Jahr 2020

Im Dezember 2020, dem ersten Coronajahr, hat die FPÖ in Salzburg den Landesrechnungshof mit der Prüfung der Beschaffungen in Zusammenhang mit Covid-19 beauftragt. Nun ist das Ergebnis da. Darin kritisiert der Rechnungshof unter anderem, dass es keine klar geregelten Beschaffungsprozesse und auch keine dazugehörige interne Kontrolle gab. So haben etwa Abteilungen eingekauft, die nicht für die Beschaffung zuständig waren.