Spenden Wiens Politiker ihre Gehaltserhöhung?

Nur bei ganz wenigen Themen gibt es einen solch parteiübergreifenden Konsens wie bei den Gehaltserhöhungen für die Volksvertreter. Sie bekommen heuer um 5,3 Prozent mehr Geld. Bei hohen Gehältern macht sich das für sie ganz schön schlagend: An der Spitze steht Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der 26.701 € (plus 1344 €) erhält, gefolgt von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) mit 23.840 Euro (plus 1200 €) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) mit 20.979 € (plus 1056 €).