Verbote schreckten Silvester-Pyromanen nicht ab

Salzburgs Feuerwehren waren am letzten Tag des Jahres 2022 jedenfalls voll gefordert. Gegen 20 Uhr setzten Raketen eine knapp 10.000 Quadratmeter große Wiese am Gipfelplateau des Gaisbergs in Brand. Die Berufsfeuerwehr musste ausrücken, konnte die Flammen rasch eindämmen. Wegen Feuerwerkskörpern fingen in mehreren Gemeinden Hecken und Büsche Feuer. Verletzt wurde niemand. In Bischofshofen brannte mitten in der Nacht ein Balkon – wegen einer brennenden Kerze in einer Laterne. Im Salzburger Stadtgebiet setzten Unbekannte mehrere Mülltonnen in Brand. Insgesamt gab es 14 Anzeigen wegen Sachbeschädigung.