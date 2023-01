Von Walliser Schwarznasen und Walliser Supernasen

Gianni schafft an

Kein Wunder also, dass auch Gianni Infantino für „seine“ FIFA diesen hehren Vorsatz gefasst hat und die Zukunft unseres Planeten mit noch mehr Fußball, man könnte auch sagen, mit einem Overkill, bereichern will. So ließ er kürzlich ausrichten, dass nach 2030 die Fußball-WM nicht mehr wie seit hundert Jahren alle vier, sondern gefälligst alle drei Jahre ausgetragen werden soll. Und weil das noch immer nicht genug ist mit der Fußballschwemme, hat Funny Gianni im Handstreich gleich noch die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft inflationiert, denn statt bisher sieben Klubs sollen künftig stolze 32 Teams diese goldene Südfrucht unter sich ausspielen, weil, so der Wahl-Qatarer, das aktuelle Format „einen komplizierten Modus an einem schwierigen Termin, der für wenig Begeisterung sorgt“, habe. Zwar wurde das weder mit den Verbänden, geschweige denn mit den Vereinen abgesprochen, aber da folgt Infantino konsequent dem Motto eines bekannten Münsteraner Forensikers: „Wenn der Kuchen spricht, schweigt der Krümel!“