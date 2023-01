Eine süße Klagenfurterin ist das Neujahrsbaby

Um 01:06 war es endlich so weit, als das Kärntner Neujahrsbaby im Klinikum Klagenfurt auf die Welt kam. „Das Mädchen war eine Spontangeburt. Mutter und Kind sind beide gesund und wohlauf“, berichtet eine Hebamme des Klinikums. „Um die Privatsphäre der neuen Kärntnerin zu schützen, will die Mutter aber den Namen nicht öffentlich machen.“ Den zweiten Platz erreichte in Villach der kleine Florian. „Er ist 47 Zentimeter groß und wiegt 2420 Gramm“, erzählt eine Hebamme des LKH Villach. „Seine Mutter und er sind beide gesund.“