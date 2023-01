Niederösterreicher (18) stirbt bei Böllerunfall

In Niederösterreich ist in der Silvesternacht ein junger Mann bei einem Pyro-Unfall ums Leben gekommen. Polizeiangaben zufolge wurde ein 18-Jähriger in St. Johann am Steinfelde, einer Katastralgemeinde von Ternitz (Bezirk Neunkirchen), bei der Explosion eines Feuerwerkskörpers tödlich verletzt. Er soll sich gemeinsam mit einem Gleichaltrigen über einen Böller gebeugt haben, der schließlich zündete. Die zweite involvierte Person erlitt schwere Blessuren.