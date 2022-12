Polizei überführte „Böller-Dealer“ in Vorarlberg

Ein besorgter Bürger hat sich am Donnerstag bei der Polizei gemeldet, wonach in einem Wohnhaus in Lauterach große Mengen an pyrotechnischen Gegenständen illegal gelagert und verkauft würden. Und tatsächlich: Als sich die Beamten vor Ort ein Bild machten, ertappten sie einen 53-jährigen Mann dabei, wie er mehreren Kunden Feuerwerkskörper, Böller und dergleichen verkaufte.