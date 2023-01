Was 2022 war und was 2023 kommt

1. An der Teuerung als Kriegsfolge kiefeln wir vom Einkaufen bis zum Heizen alle. Auch wenn die Preise weniger als im Vorjahr steigen sollten, ist jedwedes Gefühl der Erleichterung ein großer Trugschluss. Wenn eine Sache nun weiterhin „etwas teurer“ wird und schon bisher „viel teurer“ wurde, so macht das in Summe „sehr viel teurer“ aus. Was vor einem Jahr 100 Euro kostete, dafür bezahlt man jetzt bis zu 110 Euro und wird Ende 2023 115 bis 120 Euro blechen.