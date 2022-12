FPÖ will Corona-Untersuchungsausschuss

Er will unter anderem allfällige Eingriffe der Bundesregierung in soziale Medien untersucht haben, ebenso, wer von der Krise finanziell profitiert haben könnte. Hafenecker vermutet etwa Unregelmäßigkeiten bei Geschäften mit Tests oder Schutzmasken. Bezüglich sozialer Medien hielt er fest, dass kritische Stimmen zur Corona-Politik in Österreich auf Twitter unterdrückt worden sein könnten. „Was ich der Bundesregierung auch vorwerfe: Dass man analog zu den Vereinigten Staaten wohl auch hier in soziale Medien eingegriffen hat, dass man vielleicht an gewissen Algorithmen gedreht hat oder drehen hat lassen, dass man unliebsame Personen sperren hat lassen“, führte der FPÖ-Generalsekretär aus.