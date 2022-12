Raub missglückte, da stahl Jugendlicher Geldbörse

Das 60-jährige Opfer zeigte den Fall Freitag bei der Polizei in Wörgl an. Donnerstag am späten Abend war die Frau in der Bahnhofstraße unterwegs. Gegen 23.30 Uhr traf sie dort auf vier Jugendliche. Diese hätten versucht, ihr die Handtasche zu entreißen, schilderte die Einheimische die Geschehnisse.