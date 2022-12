Kunstschnee erhöht Risiko für Ski-Verletzungen

Die warmen Temperaturen machen den Wintersportbegeisterten zurzeit Sorgen – und auch den Liftbetreibern (die „Krone“ hat berichtet). Was noch dazukommt: Selbst wenn durch Kunstschnee der Wintersport trotzdem möglich ist, hat die künstlich erzeugte Piste auch ihre Tücken. „Der Kunstschnee ist nicht so weich wie der natürliche Schnee. Wenn es am Abend kalt ist und untertags dann wieder wärmer, wird er bretthart“, erklärt der Lungauer Pistenretter Daniel Pfeifenberger. In der jetzigen Urlaubszeit hat er als Einsatzkraft am Katschberg besonders viel zu tun.