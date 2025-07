Das ganze Urlaubsgeld in neue Reifen investiert

Mit seinen bisherigen Saisonauftritten zeigt sich der 17-Jährige zufrieden. Bei noch vier ausstehenden Rennen liegt er aktuell in den Top-15. „Top Ten wäre ein Traum. Im Mittelfeld, zwischen Platz 15 und sechs, ist einfach alles drin“, sagt der Pongauer, der am Samstag in Kroatien wieder um wichtige WM-Punkte fährt.