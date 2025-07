Pkw crasht in Mittersill mit Lokalbahn

Der Mann war mit seinem Auto von der Mittersiller Straße (B168) kommend unterwegs und überquerte die Gleise der Lokalbahn. Dabei übersah er laut Polizei sowohl das Rotlicht als auch die akustischen Warnsignale des Zuges. Der Zug, der aus Zell am See kam und in Richtung Mittersill unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und prallte in das Heck des Fahrzeugs.