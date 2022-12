Spanien kündigt Tests für Reisende aus China an

Angesichts rasant steigender Corona-Zahlen in China will auch Spanien von Reisenden aus der Volksrepublik bei der Einreise einen Corona-Test oder eine vollständige Impfung verlangen. Das kündigte Gesundheitsministerin Carolina Darias am Freitagmorgen im Rahmen einer Pressekonferenz an. In Österreich ist derzeit keine Testpflicht geplant.