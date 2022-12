Italien und USA: Testpflicht für China-Ankömmlinge

Seit Dienstag Tests in Mailand

Der Flughafen Mailand Malpensa hatte bereits am Dienstag begonnen, Passagiere aus China auf das Corona-Virus zu testen. Jeder zweite Passagier aus China wurde positiv auf das Coronavirus getestet, teilten die Mailänder Behörden mit. PCR-Tests wurden am Mittwoch auch auf allen anderen internationalen Flughäfen im Land durchgeführt. Die Lombardei war die erste westliche Region, in der sich im Februar 2020 die Corona-Pandemie verbreitet hat.