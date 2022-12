Schmierfink tobte sich an Schulfassade aus

Schriftzüge „MONEY“ und „KINGS“

Auch am Spielplatz neben der Schule und an mehreren Stromverteilerkästen tobte sich der Schmierfink aus. Es wurden Schriftzüge wie „HASTER 2022“, „MONEY“, „The Wolf of Wallstreet“, „KINGS“ und „THE HASTER 2022“ aufgesprüht. Wie hoch der entstandene Schaden ist, kann laut Polizei noch nicht beziffert werden. Die Exekutive hofft nun auf Hinweise zur Ausforschung des Täters. Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Axams wenden: 059133/7111