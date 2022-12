Nächste Telefonzelle in die Luft gesprengt

In der Nacht auf Donnerstag machte ein Foto, auf dem zu sehen war, dass eine Telefonzelle komplett zerstört war, in den sozialen Netzwerken bereits die Runde. Donnerstagfrüh bestätigte dann die Polizei, dass die Zelle mittels Knallkörper gesprengt wurde. „Das Telefonhäuschen befand sich in der Heinzelgasse im Stadtgebiet von Klagenfurt. Von ihm ist nichts mehr übrig. Es ist schwerst beschädigt“, geben die Ermittler bekannt.