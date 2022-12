Der Soldat „James Love“ - die fiese Betrugsmasche

Um an das Geld von Singles zu kommen, ist Betrügern in Sozialen Medien jede Masche recht. So verliebte sich jetzt eine 61-Jährige in einen vermeintlichen Soldaten der US Armee. Eine beliebte Masche, die leider öfters fruchtet. Denn die Verbrecher nutzen des verlorene Herz ihrer weiblichen Opfer schamlos aus.