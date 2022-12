Silvester-Comeback: Schampus und Walzer

Verzichtet wird in diesem Jahr auch auf ein organisiertes Feuerwerk - in Zeiten absurder Teuerungen kommt das „Verblasen“ Zehntausender Euro nicht gut an. Außerdem sei es eine Frage des Umwelt- und Tierschutzes, heißt es vonseiten des Veranstalters. Wie viele Menschen sich am Samstag tatsächlich in die City verirren werden, ist schwierig abzusehen. Gut gerüstet geht jedenfalls die Polizei in den Silvestertag. Nach den Krawallen in der Halloween-Nacht in Linz ist sie mit einem Großaufgebot samt Videoüberwachung im Einsatz.