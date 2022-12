„Hohe Gefahr, dass sich 2023 Krieg ausweitet“

„Nehammer fühlt sich in Kanzler-Rolle nicht wohl“

Auch der Chefredakteur der Kronen Zeitung, Klaus Herrmann, ist sich sicher, dass „irgendwann das große Sparpaket“ kommen wird. Seine innenpolitische Bilanz zu diesem Jahr ist durchwachsen. Bundeskanzler Nehammer „tut sich schwer, Tritt zu fassen“. „Man hat 2022 nicht immer das Gefühl gehabt, dass er sich in seiner Rolle wohlfühlt“, resümiert Herrmann. Auch sein Besuch bei Wladimir Putin war kein Glanz-Auftritt. Der Chefredakteur ist nach wie vor ratlos, „was das überhaupt gewesen sein soll“. Von einem weiteren Diplomatie-Versuch rät er ab, denn „Putin und Selenskyj werden sich zum Friedensschluss sicher nicht in Wien treffen“, so seine Prognose.