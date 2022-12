Kreml lässt Selenskyj abblitzen: „Neue Realität“

Putin: Russland zu Verhandlungen bereit, Ukraine und Westen nicht

Russlands Präsident Wladimir Putin hatte bereits am Sonntag erklärt, Russland sei zu Verhandlungen mit allen in dem Konflikt beteiligten Parteien bereit. Allerdings hätten die Führung in Kiew und ihre westlichen Unterstützer Gespräche verweigert. Dem widersprach die Ukraine umgehend.