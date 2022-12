Mit dem Charterflug zum Freundschaftskick

Auch in Italien ist die Vorfreude bereits groß. Barletta spielt aktuell in der Serie D (4. Liga), ist sportlich etwas höher einzuschätzen als Violett. Die Apulier haben fast keine Winterpause, kurz vor dem Heiligen Abend waren sie zuletzt am Feld. Das nächste Pflichtspiel steht bereits am 8. Jänner auf dem Programm. Rettenbacher: „Daher war die Terminfindung hart. Eigentlich war es nur zwischen Weihnachten und Silvester möglich.“