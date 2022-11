Totschlagargumente: So können Sie sich wehren

In der heutigen Ausgabe unserer Serie „Foren-Knigge“ widmen wir uns dem Totschlagargument. Darunter versteht man Scheinargumente, denen oft nicht widersprochen werden kann. Diskutierende wenden dabei leere Phrasen oder Pauschalbehauptungen an, um eine Diskussion im Keim zu ersticken oder die Aufmerksamkeit auf einen irrelevanten Nebenaspekt zu lenken. Wie Sie diese Argumente erkennen und was Sie dagegen tun können, lesen Sie hier.