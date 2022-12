„Confirmation Bias“: Warum wir Fakten ignorieren

Was tatsächlich hilft ist die sogenannte „Think the Opposite-Strategie“. Das heißt, man überlegt einmal, was mein Gegenüber in einem Streitgespräch gerade sagt - wie kommt derjenge auf diese Sichtweise und warum argumentiere ich dagegen? Machen wir das, können wir wieder besser unsere Sichtweisen untereinander austauschen.