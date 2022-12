Das kommt nach dem „Besten Turnier aller Zeiten“

„Allerbestes Turnier aller Zeiten“

Petitessen wie der Turniermodus sind noch nicht festgelegt; es kann also sein, dass es 16 Dreiergruppen mit 80 Spielen gibt oder aber, weil man bei genauerer Betrachtung gemerkt hat, es könne am letzten Spieltag der Gruppenphase so etwas wie „Die Schande von Gijón“ in sechzehnfacher Ausführung geben, wenn die spielfreien Teams schmollend zuschauen müssen, was die Konkurrenz gerade ausheckt, zwölf Gruppen zu vier Teams. Das macht dann 104 Spiele, also schlappe 40 Begegnungen mehr als zuletzt. Dürfte den FIFA-Kassier freuen, denn mit sieben Milliarden Euro aus dem Qatar-Turnier kann dieser natürlich nicht zufrieden sein. Da klingen Einnahmen in Höhe von 13 Milliarden, wie sie für das 2026er-Turnier prognostiziert werden, schon erfreulicher. Beruhigend ist jedenfalls, dass man trotz aller Unklarheiten eines ganz sicher weiß: Was den ungebremsten FIFA-Gigantismus betrifft, muss man sich keine Sorgen machen, und so werden wir 2026 vermutlich das „allerbeste Turnier aller Zeiten“ erleben.