Alkolenker fuhr nach Streit auf Person los

Noch ist unklar, warum der in Wien lebende Syrer und die andere Person in der Langgasse in Streit geraten sind. Laut Zeugenaussagen fuhr der Mann aber mit seinem Pkw auf diese noch unbekannte Person zu. Die Person, die später nicht mehr an der Unfallstelle war und von der es auch keine Personenbeschreibung gibt, konnte sich noch rechtzeitig mit einem Schritt zur Seite in Sicherheit bringen, der 37-Jährige krachte in ein parkendes Auto.