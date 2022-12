Auf die Innsbrucker Haie wartet jetzt Mega-Stress

„Eine ganz wichtige Phase“

Die Innsbrucker Haie müssen gleich sieben Spiele in nur 14 Tagen bestreiten. Chefcoach Mitch O’Keefe gab seinem Team nur am 24. Dezember trainingsfrei. Am Christtag bereitete sich der Tabellenführer auf das schwere Spiel in Villach am 26. Dezember vor. „Für uns ist jetzt eine ganz wichtige Phase“, erklärte Ko-Trainer Florian Pedevilla.