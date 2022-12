China rät Menschen an Feiertagen daheim zu bleiben

Ansteckungszahlen dürften weitaus höher sein

Die tatsächlichen Ansteckungszahlen dürften weitaus höher sein. So berichtete Bloomberg News am Freitag unter Berufung auf Schätzungen der obersten Gesundheitsbehörde der Regierung, dass fast 37 Millionen Menschen in der vergangenen Woche an einem einzigen Tag mit dem Coronavirus infiziert worden sein könnten.