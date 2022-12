Größter steirischer Flügelaltar im Festtags-Glanz

„An die nächste Generation weitergeben“

Es war wieder ein Jahr, in dem sie und ihr Team wertvolle Kunstdenkmäler gerettet und so für die Nachwelt erhalten haben. „Wir arbeiten gerade an den Gemälden der Äbte des Stifts Rein und an einigen Kruzifixen, die an Friedhöfen, Außenmauern von Kirchen oder Wegkreuzen der Witterung ausgesetzt waren“, berichtet Thümmel, die ihr Handwerk schon vor 40 Jahren erlernt hat.