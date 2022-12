ÖFB-Star Baumgartner gründet Schule in Uganda

Kurse für Friseurinnen und Schneiderinnen

Er wolle auf ein Thema aufmerksam machen, das leider oft „vergessen“ wird. Nämlich die steigende Not von Familien in Afrika. Derzeit werden in der Schule Kurse für Friseurinnen und Schneiderinnen mit 77 Teilnehmerinnen organisiert, berichtete der 23-jährige Niederösterreicher über das Projekt. Weitere Kurse sollen folgen. Er werde auch in Zukunft über konkrete Möglichkeiten informieren, in Afrika zu helfen.