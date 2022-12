König Charles hält seine erste Weihnachtsansprache

Am Christtag 2021 hielt sie, wenige Monate vor ihrem 70. Thronjubiläum, ihre letzte Ansprache. Ungewöhnlich offen sprach sie über ihre Trauer nach dem Tod ihres Mannes, Prinz Philip, im April. In diesem Jahr wird sich König Charles der Aufgabe stellen müssen, die richtigen Worte zu finden. Denn das Land befindet sich in einer Wirtschaftskrise, die für eine nicht unbedeutende Zahl an Menschen bedeutet: heat or eat - heizen oder essen.