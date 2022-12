Fleißigen Händen sei Dank: 11.483 € für AufBauWerk

„Wir sind überwältigt ob dieser Summe“

Vermittelt werden die Lerninhalte auch digital. Das kostet natürlich Geld, und da kommen die „Tiroler Krone“ und der ÖSV ins Spiel, die mit ihrem freiwilligen Einsatz beim Charity-Nachmittag der Kaiserweihnacht Anfang Dezember – kräftig unterstützt von vielen Kulturtreibenden und Künstlern – viele Spenden lukrieren konnten. Dieser Tage wurde nun der Spendenscheck in Höhe von stolzen 11.483 Euro an AufBauWerk-Chef Philipp Pilgram überreicht. „Wir sind überwältigt ob dieser Summe, da wir sonst auch nicht so viele Spenden bekommen“, war Pilgram sehr gerührt.