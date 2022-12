Heißer Punsch und viele Helfer für die gute Sache

Spenden an Menschen mit Handicap

Wie groß das Spendenpaket letztlich wird, steht in einigen Tagen fest. Wohin es geht, ist bereits fix: An junge Menschen mit Handicap, denen der Einstieg ins Berufsleben erleichtert werden soll. Den Reinerlös der Charity-Aktion erhält das AufBauWerk Tirol, das diesen Jugendlichen hilft. „Tiroler Krone“-Chefredakteur Claus Meinert dankte Helfern und Spendern: „Schön, wenn man gemeinsam so viel bewegen kann.“