Spendenaktion bei Kaiserweihnacht voller Erfolg

Erfolgreich über die Bühne gegangen ist die Charity-Aktion des Österreichischen Skiverbands (ÖSV) und der „Tiroler Krone“ bei der Kaiserweihnacht am Innsbrucker Bergisel. Am Donnerstag schenkten die ÖSV-Stars zusammen mit Promis aus der Kultur und Redakteuren der „Krone“ Glühwein, Punsch und Co. für den guten Zweck aus. Die Einnahmen kommen dem AufBauWerk Tirol zugugte. Vor Ort war auch ein Team von „Servus TV“. Der Sender strahlt am Freitag einen ausführlichen Bericht aus.