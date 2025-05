Finals! OKC gewinnt Western Conference der NBA

Die Oklahoma City Thunder stehen in der National Basketball Association (NBA) als erstes Team in den Finals. Dank eines 124:94-Heimsiegs am Mittwoch (Ortszeit) entschied OKC die Halbfinal-Serie gegen die Minnesota Timberwolves 4:1 für sich. Erfolgreichster Werfer war einmal mehr der Kanadier Shai Gilgeous-Alexander. Der wertvollste Spieler der Regular Season (MVP) hatte am Ende 32 Punkte auf seinem Konto, dazu kamen acht Assists und sieben Rebounds.