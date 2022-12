ÖVP-U-Ausschuss: Grüne wollen Beinschab befragen

Arbeitsplan: Sobotka spielt Ball zurück

In der Debatte um einen Arbeitsplan für die Verlängerung des U-Ausschusses spielte unterdessen der Vorsitzende, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP), den Ball an die Fraktionen zurück. Sobotka appellierte an die Abgeordneten, Einvernehmen herzustellen und so der parlamentarischen Praxis zu entsprechen, damit der Ausschuss zu einem „versöhnlichen Abschluss“ kommen könne.