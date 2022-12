Ländle-Volkspartei entdeckt die Transparenz

Weiters hat Volkspartei in den vergangenen Monaten auch die eigenen Organisationsstrukturen genauer unter die Lupe genommen. „Alle sechs Teilorganisationen wurden auf ihre Statuten, Strukturen und ihre wirtschaftliche Gebarung hin überprüft und es wurden - wo nötig - Veränderungen in die Wege geleitet“, berichtet Markus Wallner, Parteichef und Landeshauptmann in Personalunion.