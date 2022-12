Selenskyj nach Washington nun bald in Brüssel?

Emotionale Rede vor US-Kongress

Seit dem Kriegsausbruch am 24. Februar ist Selenskyj regelmäßig per Videokonferenz bei EU-Gipfeln aufgetreten. Am Mittwoch hatte sich der ukrainische Präsident bei seiner ersten offiziellen Auslandsreise seit Kriegsausbruch in Washington mit US-Präsident Joe Biden getroffen und eine emotionale Rede vor dem US-Kongress gehalten.