Christopher Seiler: „Helfen fängt beim Zuhören an“

Keine Volksvertreter

Im Laufe des Abends kommen Seiler und die Streetworker an der Justizanstalt Wien-Simmering vorbei. Keine Gegend, die man als dürre Einöde bezeichnen würde. „Dort in der Nähe war eine Abbruchhütte und in einem Verschlag wohnte eine sechsköpfige slowakische Familie. Wir haben ihnen Suppe gekocht und Schuhe gekauft.“ Mit der Politik ist er rundum unzufrieden. Dass so etwas in einem Wohlfahrtsstaat wie Österreich und einer Stadt wie Wien überhaupt sein kann, schockiert den Künstler. „Es ist erschütternd, aber unsere Volksvertreter sind ja auch schon länger keine Volksvertreter mehr. Die sind mehr mit sich selbst beschäftigt und sehen nicht, was oft für großes Leid herrscht. Für mich ist ein Mensch ein Mensch. Völlig egal, wie er aussieht, woher er kommt und was er verdient. Niemand sollte leiden müssen.“