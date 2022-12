5731 Neuinfektionen und 13 weitere Todesfälle

In Österreich sind am Dienstag 5731 neue Corona-Infektionen gemeldet worden. Das lag über dem Schnitt, bei dem es laut AGES in der vergangenen Woche täglich 4736 neue Ansteckungen gab. Im Spital lagen Stand Mittwochvormittag 1250 Infizierte, das bedeutet ein Minus von 33 im Vergleich zum Vortag. Davon befinden sich 65 auf der Intensivstation, das sind um acht weniger als am Vortag.