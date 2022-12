394.000 neue Fälle: Grippe-Rekord in Österreich

Bisheriger Höchstwert waren 19.700 Neuerkrankungen

In Wien sind die Infektionen in den vergangenen Wochen deutlich von 23.150 über 25.200 auf nun auf 33.950 (Schwankungsbreite +/-2150) nach oben geschnellt. Gemessen an den seit 2009 online veröffentlichten Daten sind das neue Rekordwerte. Der bisherige Höchstwert waren 19.700 Neuerkrankungen im Jänner 2017. Damals führte die massive Grippewelle auch zu einem deutlichen Anstieg der Todesfallzahlen auf bis zu 2340 pro Woche - ein Wert, der erst in der Corona-Pandemie wieder erreicht wurde.