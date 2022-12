O-Busse als Alternative in der Hauptstadtregion

Mit nicht ganz so weitreichenden Plänen befasst man sich seit dem Frühjahr in und um St. Pölten. Die Verkehrsexperten Gunter Mackinger und Walter Brenner haben den Einsatz von O-Bussen in der Hauptstadtregion zwischen Herzogenburg, St. Pölten und Wilhelmsburg untersucht. Das Ergebnis: Eine derartige Lösung wäre effizient, umweltfreundlich und nachhaltig.