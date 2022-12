Nur vier Tage nach WM: Kracher-Start in England

Nach der Partie in Manchester warten auf die Reds am 26. Dezember, also am Boxing Day, und am 30. Dezember noch zwei Premier-League-Partien vor dem Jahreswechsel. „Der Boxing Day wird durchgezogen, als hätte es keine WM gegeben. Da fragt man sich schon: Geht‘s noch?“, sagte der Kölner Trainer Steffen Baumgart kürzlich dem „Kicker“. Die deutsche Bundesliga ist der Spätstarter unter den europäischen Topklassen und nimmt erst am 20. Jänner mit dem Duell zwischen RB Leipzig und den Bayern den Spielbetrieb wieder auf.