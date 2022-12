Fan stürzt von Bus - Messi und Co. müssen flüchten

Ausnahmezustand in Buenos Aires: Rund fünf Millionen Fans haben nach Angaben der Polizei in der argentinischen Hauptstadt die Weltmeister um Superstar Lionel Messi gefeiert. Die Parade in einem offenen Bus wurde angesichts der enormen Menschenmassen am Nachmittag abgebrochen, die Weltmeister stiegen in Hubschrauber um und überflogen die wartenden Fans in der Innenstadt.