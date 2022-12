Darum trug Messi im Finale ein rotes Band am Bein

Doch schon zwei Spiele später gegen Nigeria wurde Pantarotto überrascht. „Mum … Messi hat es getragen“, grinste er damals in die TV-Kamera. Und nun hat es Messi wieder getan. In allen wichtigen Spielen trägt der Argentiniens Superstar dieses rote Band. Aber nicht nur ihm hat es offenbar Glück gebracht. Auch Elferkiller Emiliano Martinez, Lautaro Martinez und Rodrigo De Paul wurden während er WM mit der Glücksschleife gesehen. Was wohl Mama Pantarotto dazu sagt ...