Große Schrecksekunde um Messi und Co. bei WM-Party

Tausende Fans standen bis tief in die Nacht Schlange, um einen Blick auf ihre Helden zu erhaschen. Die Spieler wurden am Dienstag von der Rockband La Mosca mit dem Lied „Muchachos“ (Männer) begrüßt - das hatten die Fans während der für Argentinien so erfolgreichen Katar-WM immer wieder gesungen.